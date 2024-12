Nachdem klar wurde, dass Pierer Mobility seine Tochter KTM grundlegend restrukturieren muss, hatte Pierer Industrie Ende November ein Restrukturierungsverfahren eingeleitet. Damit will die Gesellschaft die Zahlungsunfähigkeit verhindern. Zu Pierer Mobility wurde vergangene Woche bekannt, dass die insolvente Motorradtochter KTM, wie auch deren Untergesellschaften KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH, ihre Geschäfte vorerst weiterführen können. Diesen Entscheid hatte das Landesgericht in Ried mit Blick auf das laufende Sanierungsverfahren gefällt. Pierer Mobility sucht in der Zwischenzeit nach strategischen Investoren oder Finanzinvestoren.