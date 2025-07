Der Umsatz der Pierer-Gruppe brach laut den am Freitagabend veröffentlichten, vorläufigen Zahlen in der ersten Jahreshälfte um 58 Prozent auf 425 Millionen Euro ein. Beinahe die Hälfte der Einnahmen (47 Prozent) generierte Pierer Mobility in Europa und knapp ein Drittel in Nordamerika.