«Mit dem Verkauf der KTM Sportcar GmbH sind wir einen wichtigen Schritt weiter in der Schärfung unseres Unternehmensprofils», wird KTM-CEO Gottfried Neumeister in einer Mitteilung vom Montag zitiert. KTM fokussiere sich damit auf den Motorradmarkt, bleibe aber Lizenzgeberin der Automarke «KTM X-Bow».