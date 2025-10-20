«Mit dem Verkauf der KTM Sportcar GmbH sind wir einen wichtigen Schritt weiter in der Schärfung unseres Unternehmensprofils», wird KTM-CEO Gottfried Neumeister in einer Mitteilung vom Montag zitiert. KTM fokussiere sich damit auf den Motorradmarkt, bleibe aber Lizenzgeberin der Automarke «KTM X-Bow».
Die operative Führung der Sportwagensparte bleibt laut der Mitteilung beim bisherigen CEO Michael Wölfling. Ausserdem halte das belgische Konsortium, dem ein Mitglied der belgischen Bierbrauerfamilie De Mevius angehört, am Produktionsstandort Graz fest. Dadurch würden Arbeitsplätze bewahrt.
KTM gehört zur finanziell angeschlagenen Pierer-Mobility-Gruppe und bewegt sich mit den Marken KTM, Husqvarna und Gasgas im Premium-Motorradsegment.
ls/cg
(AWP)