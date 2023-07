CFMoto erhöhe "als Zeichen der Vertiefung der Zusammenarbeit" auch ihre Beteiligung an der Pierer auf 2,0 Prozent von zuvor rund 1,4 Prozent. Der Anteil hatte zu einem früheren Zeitpunkt bereits 2 Prozent an dem an der SIX kotierten Unternehmen ausgemacht. Allerdings war die Beteiligung durch eine Kapitalerhöhung verwässert worden.