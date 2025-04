Pierer Mobility befinde sich derzeit in der «Finalisierungsphase» der Verhandlungen mit Eigen- respektive Fremdkapitalinvestoren. Das Ziel sei es, die Finanzierung dieser Sanierungspläne in Höhe von insgesamt rund 600 Millionen Euro sicherzustellen, teilte Pierer Mobility am Dienstagabend mit.