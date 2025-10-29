Ferner soll auch der Verwaltungsrat von aktuell sechs auf nur noch vier Mitglieder verkleinert werden. Die bisher von Pierer gestellten Verwaltungsräte Ewald Oberhammer, Ernst Chalupsky, Michaela Friepess und Iris Filzwieser haben zum Abschluss der Transaktion ihren Rücktritt angekündigt. Für sie sollen neu Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser in das Aufsichtsgremium gewählt werden.