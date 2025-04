Die Forderung kommt für Pierer Mobility und deren Tochtergesellschaft KTM zeitlich ungelegen. So hatten Gläubiger am 25. März einem Sanierungsplan zugestimmt und dabei eine Kassaquote von 30 Prozent akzeptiert, wie letzte Woche bekannt gegeben wurde. Damit muss für eine Sanierung bis am 23. Mai 2025 noch ein Betrag von 600 Millionen Euro aufgetrieben werden, wie es heisst. Die Suche nach Investoren laufe auf Hochtouren.