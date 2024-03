Der Zweiradhersteller Pierer Mobility will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2023 eine deutlich tiefere Dividende auszahlen als im Vorjahr. Sie sollen 50 Euro-Cent pro Aktie erhalten. Das habe der Vorstand in Abstimmung mit dem Hauptaktionär Pierer Bajaj aufgrund des im Geschäftsjahr 2023 erzielten Ergebnisses beschlossen, teilte die Gesellschaft am Mittwochabend mit.

13.03.2024 18:59