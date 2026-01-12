Reiff wird künftig für Vertrieb, Marketing, Markenstrategie, Händlernetzwerk und Aftersales verantwortlich sein, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Industrie und Automotive. Zuletzt war er als Vice President Customer, Brand & Sales bei BMW Motorrad tätig, wo er den weltweiten Vertrieb, das Marketing und den Aftersales verantwortete.