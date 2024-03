Der zur Pierer Mobility Gruppe gehörende Motorradhersteller KTM übernimmt die Mehrheit an MV Augusta früher als geplant. Die der KTM AG auf Basis des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 gewährte Call-Option zum Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. werde nun bereits frühzeitig ausgeübt, teilte Pierer am Freitagabend mit.

15.03.2024 18:45