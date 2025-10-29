Gekauft werden die Jets von Jet Aviation France und von der französischen Marine geleast. Die Auslieferung des ersten von drei PC-24-Jets ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch für Februar 2026 geplant.
Der PC-24-Jet ist den Angaben nach auch für Einsätze auf kurzen, unbefestigten Start- und Landebahnen zugelassen. Das Flugzeug kann unter anderem für die Ausbildung von Piloten für den Instrumentenflug (IFR) genutzt werden.
Die Aufnahme der PC-24 in die französische Marine unterstreiche die Vielseitigkeit des Super Versatile Jets und den Anspruch von Pilatus, auch staatlichen Betreibern Lösungen anzubieten, die über traditionelle Ausbildungsaufgaben hinausgehen würden, heisst es weiter.
sta/to
(AWP)