Die belgische Regierung habe die Vergabe des 20-jährigen Dienstleistungs-Vertrags bereits genehmigt, teilte Pilatus am Donnerstag mit. Somit können die belgischen Luftstreitkräfte die bisher für die Grundausbildung der Militärpiloten genutzten Flugzeuge durch die Flotte von 18 «PC-7 MKX» von Pilatus einschliesslich des integrierten bodengestützten Trainingssystems ersetzen.