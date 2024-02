Die Flugzeugwerke werden zudem zu einem immer grösseren Arbeitgeber. So betrug die Zahl der Mitarbeitenden per Ende des vergangenen Jahres 2848 Vollzeitbeschäftigte. Bekanntlich wird Pilatus ausserdem zur Erhöhung der Produktionskapazitäten 2024 alle rund 230 Mitarbeitenden sowie den Maschinenpark der Ruag Aerostructures Schweiz in Emmen schrittweise übernehmen.