«Lufthansa hatte sieben Verhandlungsrunden Zeit, ein ernsthaftes Angebot vorzulegen, und hat diese Möglichkeit nicht genutzt», begründete VC-Präsident Andreas Pinheiro die Einleitung der Urabstimmung. «Es läuft immer nach demselben Muster: Der Arbeitgeber blockiert und mauert, lehnt alles ab, geht auf keinen Kompromiss ein - und beklagt sich anschliessend, wenn wir den Verhandlungstisch verlassen.»