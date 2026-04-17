Davon waren auch Verbindungen in die Schweiz betroffen. Am Flughafen Zürich wurden sechs Abflüge und ebenso viele Ankünfte von und nach Frankfurt annulliert, wie eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Am Flughafen Genf seien insgesamt vier Flüge gestrichen worden. Betroffen war eine Verbindung nach Frankfurt und eine nach München.