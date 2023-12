Die Fluggesellschaft veröffentlichte am Abend Flugplanänderungen. So wurden in Frankfurt einige Kurz- und Mittelstreckenflüge vor die Streikzeit verlegt, was auch zu früheren Rückflügen aus den Ferienzielen führen kann. Die Flüge in München sollen von der Muttergesellschaft Lufthansa erledigt werden. Die Passagiere würden individuell informiert. «Unsere Priorität liegt darauf, allen unseren Gästen eine Reisemöglichkeit zu bieten», sagte eine Unternehmenssprecherin.