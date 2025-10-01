Allerdings hat ein Spitzentreffen mit der Lufthansa am Mittwoch aus Sicht der Gewerkschaft auch keinen Fortschritt zur Lösung des Tarifkonflikts gebracht. Es sei kein neues Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorgelegt worden, berichtet die Gewerkschaft. Vorstand und Tarifkommission sollen noch in dieser Woche die Situation besprechen. «Streiks sind jederzeit möglich», warnt die Gewerkschaft.