Man bereite die Einleitung eines Schiedsverfahrens vor, teilte die Spartengewerkschaft am Freitag mit. Dabei geht es um die 2017 geschlossene Perspektivvereinbarung (PPV), mit der Lufthansa der VC eine Mindestflotte von 325 Flugzeugen zugesichert hatte. Diese Jets sollten ausschliesslich von Piloten geflogen werden, die zu den Konditionen des mit der VC geschlossenen Konzerntarifvertrags beschäftigt waren. Lufthansa hat den Vertrag nach dem Corona-Schock im Dezember 2021 einseitig gekündigt und seitdem Flugzeuge in Flugbetriebe verlagert, in denen niedrigere Lohnkosten für die Crews anfallen.