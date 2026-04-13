Auf den Internetseiten sowohl der Lufthansa als auch des Münchner Flughafens hiess es, Passagiere der bestreikten Fluggesellschaften seien gebeten, den Status ihres Fluges rechtzeitig online zu prüfen und gegebenenfalls ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Die Lufthansa-Tochter Eurowings teilte auf ihrer Internetseite mit, man gehe davon aus, dass ein grosser Teil des Flugprogramms durchgeführt werden könne.