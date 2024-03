Der Reifenhersteller Pirelli zeigt sich für das laufende Jahr vorsichtig. Der Jahresumsatz dürfte zwischen 6,6 und 6,8 Milliarden Euro liegen, teilte der italienische Konkurrent von Continental und Michelin am Mittwoch in Mailand mit. Damit wäre im schlechtesten Fall auch ein leichter Rückgang möglich. Analysten erwarten im Durchschnitt hingegen einen Erlös am oberen Ende der Spanne. Während das Management von einem Absatzplus und Preiserhöhungen ausgeht, erwartet es Gegenwind von der Währungsseite.

06.03.2024 16:20