Der Reifenhersteller Pirelli rechnet in diesem Jahr ab sofort mit einer rückläufigen Nachfrage nach Autoreifen. Der weltweite Absatz dürfte in diesem Jahr um etwa zwei Prozent schrumpfen, teilte der italienische Konkurrent von Continental und Michelin am Donnerstagabend in Mailand mit. Bisher war das Management von einer Stagnation ausgegangen. Im eigenen Geschäft rechnet die Pirelli-Führung deshalb jetzt nur noch mit einem Jahresumsatz zwischen 6,5 und 6,7 Milliarden Euro. Damit wäre jetzt auch ein Rückgang im Vergleich zu 2022 möglich.

27.07.2023 20:22