So habe man 2025 ein neues Verteilzentrum in Sennwald SG eröffnet und mehrere Softwareprojekte umgesetzt. Auch der im vergangenen Jahr erwirtschaftete Gewinn soll laut den Angaben wieder in die Logistik- und IT-Infrastruktur investiert werden. «Dank unserer genossenschaftlichen Struktur können wir als Unternehmen langfristig denken und handeln», lässt sich CEO Patrick Lobsiger in diesem Zusammenhang zitieren.