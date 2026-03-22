Seit 2021 gibt es auch eine Grundlage dafür, mit Japan geheime Daten über Waffensysteme auszutauschen. Das deutsche Angebot von Kooperationen - also der gemeinsame Bau von Waffensystemen oder gegenseitige Zulieferungen - ist dabei auch eine Alternative zum Geschäftsmodell der US-Unternehmen. Diese verkaufen ihre Systeme oftmals als sogenannte Blackbox. Dabei gilt, dass Kunden das System beschaffen und nutzen - aber es technisch nicht vollständig verstehen.