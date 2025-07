Öcalan sitzt seit 1999 auf der Gefängnisinsel Imrali in Haft. Die PKK, die in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet wird, hatte im Mai ihre Auflösung angekündigt und war damit einem Aufruf Öcalans vom Februar gefolgt. Laut der prokurdischen Partei Dem soll die Waffenniederlegung am Freitag im Nordirak beginnen.