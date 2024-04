Die ersten beiden Monate waren am Automarkt der Volksrepublik - wie üblich - unterschiedlich verlaufen. Im Januar stand ein grosses Plus zu Buche, im Februar dagegen ein hohes Minus. Denn das chinesische Neujahrsfest fiel in diesem Jahr in den Februar und nicht in den ersten Jahresmonat. Während des Neujahrsfestes ruht in dem Land das öffentliche Leben weitgehend für rund eine Woche.