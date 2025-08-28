Unter den grossen deutschen Herstellern legten im Juli der Volkswagen-Konzern und BMW deutlich zu. Bei den E-Auto-Herstellern verlor Tesla mit einem Absatzeinbruch von rund 42 Prozent auf 6.600 Stück an Boden. Dabei wurde der US-Konzern von der chinesischen Marke BYD überholt, die ihre Zulassungen in der EU auf 9.698 Autos verdreifachte. Auch in Bezug auf den Marktanteil schoben sich die Chinesen vor die Amerikaner.
Insgesamt lag der Anteil mit batteriebetriebenen Fahrzeugen im Juli bei 15,6 Prozent und damit laut Verband «weit entfernt von dem, was er zu diesem Zeitpunkt der Umstellung sein sollte». Hybrid-Modelle hätten sich dagegen weiterhin wachsender Beliebtheit erfreut und blieben bei den Käufern die beliebteste Antriebsart, schrieb Acea./nas/stw/he
