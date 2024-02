Die Telekombranche winkt ab. Die Vorschläge «sind in der Praxis nicht umsetzbar», wie der Schweizerische Verband der Telekommunikation (Asut) schrieb. Der Aufbau einer eigenen Stromversorgung durch die Telekombranche sei nicht möglich. Zudem sei es eine «Luxuslösung». So will der Bund im Notfall nicht nur SMS oder kurze Telefonate ermöglichen, sondern auch den Zugang zum Internet.