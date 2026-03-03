Kooperation mit Schweizer Bahngesellschaft nötig

Damit ein ausländischer Personenzug durch die Schweiz fahren könne, müsse das dahinterstehende Unternehmen eine Kooperation mit einer inländischen Bahngesellschaft eingehen. Das sagte ein Sprecher des Bundesamts für Verkehr (BAV) im Dezember, als die Strecke via Bern verkündet wurde. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Zug in der Schweiz Halt mache oder lediglich durch das Land fahre.