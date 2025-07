Bauernschaft uneins

Der Schweizerische Bauernverband sieht in den neuen Züchtungsmethoden grosses Potenzial. Er warnt davor, dass die Vorlage zum «Verhinderungsgesetz» werden könnte. Die Hürden seien hoch angesetzt. Eine praxisnahe Umsetzung müsste wie in der EU auf der risikobasierten Einteilung der Pflanzen basieren. Nur so lasse sich der Mehrwert realisieren.