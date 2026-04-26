«Wie zu erwarten wird es über den Tag verteilt eine Reihe von Gesprächen geben, um mit US-Kollegen und unseren entsprechenden Teams darüber zu sprechen, in welchem Masse die Ereignisse vom Samstag die Pläne für den Besuch beeinflussen», sagte ein Palastsprecher demnach.
Charles ist «sehr erleichtert»
Der König werde vollständig über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und sei «sehr erleichtert zu hören, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste unverletzt geblieben sind».
Geplant ist, dass das Königspaar am Montag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach Washington reist. Neben Treffen mit US-Präsident Donald Trump, einem Staatsbankett und einer Rede vor dem Kongress sind auch Termine in New York geplant.
Sicherheitsvorkehrungen sollen lax gewesen sein
Ein bewaffneter Mann hatte am Samstagabend versucht, in den Ballsaal eines Hotels in Washington zu gelangen. Dort nahmen Trump, First Lady Melania und Kabinettsmitglieder an einem Dinner mit US-Hauptstadtkorrespondenten teil.
Als Schüsse fielen, wurde das Präsidentenpaar sowie weitere Regierungsmitglieder in Sicherheit gebracht. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt. Der mutmassliche Angreifer konnte festgenommen werden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden von verschiedener Seite als lax kritisiert.
(AWP)