Die Planungen für die erste Offshore-Wasserstoffpipeline in der Nordsee, genannt Aquaductus, werden konkreter. Von dieser Woche an sollen vor und auf der ostfriesischen Insel Norderney sowie an der Küste im Landkreis Aurich die Untersuchungen des Baugrundes für die Leitung beginnen, wie der Fernleitungsnetzbetreibers Gascade mitteilte. Die Leitung soll Wasserstoff, der in Elektrolyseuren mit Windenergie auf See in der Deutschen Bucht produziert wird, an die Küste transportieren.