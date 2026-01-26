Die Playmobil-Figuren gibt es seit 50 Jahren, in der letzten Zeit hatten diese nach Angaben von Kurter aber an Relevanz bei den Kindern verloren. Der Playmobil-Hersteller Horst Brandstätter Group büsste demzufolge in den vergangenen Jahren mehr als ein Drittel seines Umsatzes ein. Eine Neuausrichtung der Marke und Innovationen, die neue Zielgruppen ansprechen, sollen das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs bringen.