Der Liegenschaftsertrag stieg um 21 Prozent auf 39,9 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertungen lag mit 31,3 Millionen Franken um 19 Prozent ebenfalls klar über dem Vorjahresniveau, wie die Immobiliengesellschaft am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatte Plazza hier bereits eine Verbesserung über der ursprünglich angepeilten Spanne angekündigt.