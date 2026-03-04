Konkret stieg die Zahl der Firmeninsolvenzen in den Monaten Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr um fast 76 Prozent auf 2361. «Damit setzt sich eine beispiellose Konkurswelle fort, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 ihren Anfang nahm», schreibt der Gläubigerverband Creditreform am Mittwoch in einer Mitteilung.
Hauptgrund für den starken Anstieg sei eine Gesetzesänderung von Anfang 2025, die sich jedoch erst ab Mai 2025 auszuwirken begann. Seitdem müssen auch öffentlich-rechtliche Gläubiger Firmen auf Konkurs betreiben. Sie werden damit privaten Firmen gleichgestellt. Viele bereits kurz vor dem Konkurs stehende Firmen hätten vorher die Pleite noch herauszögern können, was nun nicht mehr der Fall sei.
Vorjahresrekord könnte deutlich übertroffen werden
Sollte der Trend mit auf dem Tempo anhalten, könnte es in diesem Jahr über 14'000 Firmenpleiten geben, prognostiziert Creditreform. Damit würde der Rekord aus dem Vorjahr mit 11'915 Konkursen noch einmal deutlich übertroffen werden.
Ein klares Plus gab es auch bei den Konkurspublikationen aufgrund von Mängeln in der Organisation. Diese stiegen um fast ein Drittel an. Ein Grund könnte sein, dass die Konkursämter aufgrund der hohen Last diese Fälle zunächst weniger hoch priorisiert hatten, heisst es weiter. Zudem könnte es deutlich mehr Personen geben, «die in ihren Unternehmen bewusst einen gesetzeswidrigen Zustand in Kauf nehmen, und sich ihrer Verantwortung entziehen».
Auch Privatkonkurse steigen
Weiter zugenommen haben auch die Privatkonkurse von lebenden Personen. Dies stiegen um deutlich 43 Prozent auf 281 an. Der Trend aus dem Vorjahr setzte sich damit fort. Für das Gesamtjahr erwartet Creditreform aber einen Wert in etwa auf Vorjahresniveau.
Dagegen waren die Konkurse nach dem Ableben einer Person, in Folge von ausgeschlagenen Nachlässen durch die Nachkommen, um 4,1 Prozent rückläufig.
Neugründungen ziehen an
Auf der anderen Seite gab es in den ersten beiden Monaten 2026 3,3 Prozent mehr Neugründungen. Insgesamt wurden 9372 Firmen neu in das Handelsregister eingetragen. Jedoch stieg die Zahl der Löschungen mit 7,2 Prozent noch etwas stärker an. Unter dem Strich steht netto ein Plus von 3538 Firmen, dies ist etwas weniger als im Vorjahreszeitraum (-2,6 Prozent).
Für das laufende Jahr erwartet Creditreform ein Wachstum der Neueintragungen um 3,3 Prozent auf 37'500. Das Plus bei den Löschungen soll mit 2,9 Prozent etwas darunter ausfallen. Netto dürften der Prognose zufolge 22'600 Firmen mehr hinzukommen, was einem Plus von 4,0 Prozent entspricht.
cg/rw
(AWP)