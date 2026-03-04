Ein klares Plus gab es auch bei den Konkurspublikationen aufgrund von Mängeln in der Organisation. Diese stiegen um fast ein Drittel an. Ein Grund könnte sein, dass die Konkursämter aufgrund der hohen Last diese Fälle zunächst weniger hoch priorisiert hatten, heisst es weiter. Zudem könnte es deutlich mehr Personen geben, «die in ihren Unternehmen bewusst einen gesetzeswidrigen Zustand in Kauf nehmen, und sich ihrer Verantwortung entziehen».