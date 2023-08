"Trotz all dieses Drucks hat die Regierung beschlossen, den Verbrauchern am 1. August noch mehr inflationäres Elend aufzuerlegen, mit der grössten Einzelerhöhung der Alkoholsteuer seit fast 50 Jahren", sagte Beale. Der konservative Premierminister Rishi Sunak hatte 2021 noch als Finanzminister das neue Steuersystem angekündigt, das sich am Alkoholgehalt orientiert und auch dazu führen soll, dass die Briten weniger Whisky, Gin und Co. trinken.