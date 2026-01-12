Nach Auswertungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) ist die Zahl der Firmenpleiten 2025 auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen. Die Forscher bezifferten die Zahl vor einigen Tagen auf 17.604. Selbst im Zuge der Finanzkrise 2009 habe die Zahl rund fünf Prozent niedriger gelegen, hiess es. Als Gründe wurden Nachholeffekte aus der Corona-Zeit und die Zinspolitik genannt. Zudem schlage die schwierige wirtschaftliche Entwicklung zu Buche./ceb/DP/stk