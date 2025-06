Dank kräftiger Zuwächse in der Autobranche wird das Auftragspolster der deutschen Industrie grösser. Der Auftragsbestand stieg im April um vier Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Gemessen am Vormonat März stand ein Plus von 0,8 Prozent.