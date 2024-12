Von den Ukrainern, die nach Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 nach Polen gekommen sind, erwägen demnach 20 Prozent, für immer dort zu bleiben. Rund 28 Prozent gaben an, mittlerweile über gute polnische Sprachkenntnisse zu verfügen. Ein anderes Bild ergibt sich bei den Ukrainern, die schon vor Kriegsausbruch in Polen gelebt haben. Die Hälfte von ihnen erwägt, dauerhaft in Polen zu bleiben, mehr als zwei Drittel haben nach eigener Einschätzung gute Polnisch-Kenntnisse.