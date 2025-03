Polens Aussenminister Radoslaw Sikorski hat mitgeteilt, dass die US-Hilfslieferungen an die Ukraine über sein Land bereits wieder aufgenommen wurden. «Ich bestätige, dass die Waffenlieferungen über Jasionka wieder das frühere Niveau erreicht haben», sagte Sikorski zu Journalisten in Warschau. Er stand dabei neben seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha, der direkt von den amerikanisch-ukrainischen Gesprächen in der saudi-arabischen Stadt Dschidda nach Polen gereist war.