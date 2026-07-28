Putin: Stalin schenkte polnische Gebiete der Ukraine

Dass die Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen früher polnische Gebiete erhalten habe, sei ein Geschenk von Sowjetdiktator Josef Stalin gewesen. «Stalin hat der Ukraine diese Gebiete geschenkt», sagte Putin. Der Kremlchef gab sich überzeugt, dass Polen, Rumänien und Ungarn sich ihre verlorenen Territorien in der heutigen Westukraine zurückholen würden - «vielleicht nicht morgen, nicht übermorgen, in ein, zwei, zehn, fünfzehn Jahren», sagte er. «Es gab nur einen Garanten der territorialen Unversehrtheit der Ukraine - das ist Russland.»