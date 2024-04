Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt Przemysl, Wojciech Bakun, stammt der getötete Freiwillige aus seiner Stadt. «Man kann mit Worten nicht beschreiben, was die Menschen, die diesen fantastischen jungen Mann kannten, im Moment fühlen», schrieb Bakun am Dienstag auf Facebook. Die Stadt Przemysl liegt an Polens Grenze zur Ukraine. Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine waren hier Millionen von Flüchtlingen aus dem Nachbarland eingetroffen - World Central Kitchen hatte viele von ihnen versorgt.