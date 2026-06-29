«Schweden ist eines der Länder, mit denen wir im Bereich der Rüstungsindustrie und der Verteidigung am besten zusammenarbeiten», sagte Polens Regierungschef Donald Tusk. Sein schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson sprach in einem Post auf der Plattform X von einem historischen Meilenstein für beide Länder. Der Rüstungsdeal werde dazu beitragen, die polnische Marine zu einer der stärksten in der gesamten Nato zu machen.