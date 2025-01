Der Grossflughafen soll in Baranow zwischen der Hauptstadt Warschau und der viertgrössten polnischen Stadt Lodz entstehen. Wie Regierungschef Donald Tusk bereits im Juni bekanntgab, soll der Flughafen 2032 in Betrieb gehen und für bis zu 34 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt sein. Zum Vergleich: Der BER in Berlin verzeichnete von Januar bis November 2024 rund 23,5 Millionen Passagiere, in Frankfurt waren es knapp 57 Millionen.