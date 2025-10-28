Die Anwerbung laufe meist über Messenger-Dienste im Internet, sagte Siemoniak. «Das ist keine Spionage mehr im alten Stil, bei der sich ein Bewohner nachts mit jemandem trifft und Informationen weitergibt.» Im Jargon polnischer Geheimdienstler würden diese Spione «Wegwerf-Agenten» genannt. «Sie bekommen keine grossen Summen, sie werden nicht speziell ausgebildet, und am Ende kümmern sich die Auftraggeber überhaupt nicht um ihr Schicksal.»