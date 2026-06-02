Strengere Regeln für bestimmte Webseiten

Die Regierung in Warschau beschloss zudem ein Gesetzespaket, das den Schutz von Kindern im Internet stärken soll und ebenfalls noch durch das Parlament muss. Dazu gehören Massnahmen, die den Zugang von Minderjährigen zu Seiten mit sexuellen Inhalten einschränken und die Entfernung illegaler Inhalte beschleunigen sollen. So sollen etwa Anbieter von Webseiten, die Inhalte für Erwachsene anbieten, dazu verpflichtet werden, das Alter der Nutzer anonym zu überprüfen und zu verifizieren - ohne weder Browserdaten noch personenbezogene Informationen zu erfassen.