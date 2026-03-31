Polens Regierungschef Donald Tusk sagte, bislang habe man es noch nicht mit einem übermässigen Tanktourismus aus Richtung Deutschland zu tun, selbst wenn es Interessenten von jenseits der Grenze gebe. Tatsächlich sei der Kraftstoff in Polen so günstig wie nur möglich, deutlich günstiger als beispielsweise in Deutschland. «Das bedeutet aber auch volle Konzentration und Wachsamkeit aller staatlichen Institutionen, die für die Energie- und Kraftstoffsicherheit zuständig sind, damit hier kein Fehler begangen wird», fügte Tusk hinzu./dhe/DP/nas