Polen schliesst sich der tschechischen Initiative zur Beschaffung von 800 000 Artilleriegranaten aus Staaten ausserhalb der EU für die Ukraine an. Man wolle dies nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch bei der Logistik helfen, sagte der polnische Aussenminister Radoslaw Sikorski am Donnerstag bei einem Treffen der Aussenminister der Visegrad-Gruppe in Prag. Ziel sei es, dass die Munition dorthin gelange, wo sie an der Front gebraucht werde.