Zudem soll Polen die auf seinem Gebiet lebenden ukrainischen Staatsbürger ermutigen, sich in ihrem Heimatland der Armee anzuschliessen. Selenskyj sagte, in Polen soll eine Einheit aus ukrainischen Freiwilligen formiert und ausgebildet werden, die dann in der Ukraine kämpfen werde. Er sprach von einer «ukrainischen Legion». Am frühen Nachmittag traf der ukrainische Staatschef seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda.