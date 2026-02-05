Wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf Tusk ausführte, ist neben der gemeinsamen Produktion von Munition und verschiedener Militärausrüstung auch eine gemeinsame Entwicklung von Verteidigungstechnologien geplant. Die Produktion soll demnach an Betriebsstandorten sowohl in Polen als auch in der Ukraine erfolgen. Tusk betonte PAP zufolge bei der Unterzeichnung, dass es sich bei der Zusammenarbeit nicht nur um eine Frage der Sicherheit der Ukraine und Polens handle, sondern auch um eine gute Geschäftsmöglichkeit für beide Länder in der Zukunft.