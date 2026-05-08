«Dies ist ein Wendepunkt in der Geschichte Polens und der EU», sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau. Polen werde dadurch sicherer in dieser schweren und risikoreichen Zeit. Der für Verteidigung zuständige EU-Kommissar Andrius Kubilius hob hervor, Polen nehme eine Vorreiterrolle bei der Verantwortung für die Verteidigung des eigenen Landes, der Ostflanke und ganz Europas ein. Die EU müsse bereit sein, den Frieden zu verteidigen. «Wir müssen viel mehr Verteidigungsgüter produzieren, wir müssen Russland abschrecken - und deshalb muss die EU sichere Kredite wie Safe gewähren», sagte Kubilius.